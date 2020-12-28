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: 'den 'ye olay gönderme: 'Haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim ama...

haberi: , Memleket Hareketi çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Pandemi nedeniyle bir süredir ziyaretlerine ara veren İnce, bugün Düzce ile yeniden start verdi. İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, 'deki skandallara çarpıcı bir göndermede bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:03 Son Güncelleme: 28.12.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye olay gönderme: 'Haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim ama...

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili olarak, "Ben CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Düzce'de, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf gezisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, muhalefeti eleştirdi.

İnce, "Muhalefet kendi halinden memnun. Muhalefetin de Türkiye'de iktidar olma gibi bir derdi yok. Muhalefette özgüven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50+1 almak. 50+1'i hedefleyerek yola çıkacağız. Bir 15-20 gün ara vermiştik. Şimdi tekrar Düzce'den başlıyoruz. Bugün 48'inci vilayeti gezmiş olduk. Kısa sürede 81 vilayeti tamamlayacağız" dedi.

TECAVÜZ VE TACİZ SKANDALLARINI DEĞERLENDİRDİ

İnce, CHP'de son dönemde yaşanan tecavüz ve taciz skandallarıyla ilgili olarak ise, "Ben CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.

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Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye olay gönderme: 'Haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim ama...
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