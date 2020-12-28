Muharrem İnce'den CHP'deki taciz tecavüz skandallarına tepki | Video
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CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili olarak, "Ben CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.