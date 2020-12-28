Teröre büyük darbe: 148 terörist etkisiz hale getirildi

İçışleriBakanlığı'nca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "Yıldırım-17 Besta" operasyonu devam ederken, bakanlık 5 aylık bilançoyu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinin aralarında yer aldığı 3 bin 251 personelden oluşan 197 operasyonel timin görev yaptığı belirtilerek, "13 Temmuz tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmış, 571 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silahmühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.Diğer taraftan dün Suriye sınırından yurda sızmaya çalıştığı belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/ YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi. Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.