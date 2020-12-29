Batman’da FETÖ/PDY operasyonu! 4 tutuklama

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

2 öğretmen, 4 kamu görevlisi, 3 çeşitli mesleklerde çalışan, 1 ihraç edilen emniyet personeli, 1 ev hanımı olmak üzere 4 ilde planlanan operasyonda toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yakalanarak gözaltına alınan 10 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.