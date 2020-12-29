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’da / operasyonu! 4 tutuklama

’da / yapılanmasına yönelik 4 İl’de yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 29.12.2020 14:50 ABONE OL
Batman’da FETÖ/PDY operasyonu! 4 tutuklama

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

2 öğretmen, 4 kamu görevlisi, 3 çeşitli mesleklerde çalışan, 1 ihraç edilen emniyet personeli, 1 ev hanımı olmak üzere 4 ilde planlanan operasyonda toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yakalanarak gözaltına alınan 10 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Batman’da FETÖ/PDY operasyonu! 4 tutuklama
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