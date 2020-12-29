SON DAKİKA: CHP'li vekil, 'İspatlanırsa istifa ederim' demişti! Pınar Gültekin'in babası: Ben de kendimi öldürürüm

EPÖZDEMİR: "BEN OLSAM HANGİ SİYASİ PARTİ OLURSA OLSUN AÇIKLARIM"

Söz konusu şahısları yargılama sürecinden sonra Sıddık Gültekin'in açıklayacağını belirten Epözdemir şunları söyledi:

"Meslek ettiği uyarınca bizim kalkıp kendisi böyle söyleyince o isimleri açıklamamız çok uygun olmaz. Ben tabi görüşmenin muhatabı değilim. Biz zati ben olsam hangi siyasi parti olursa olsun açıklarım ama görüşmenin muhatabı o olduğu için, iddia sahibi olduğu için kendisinin açıklaması daha uygun olacak. Yalnız bana kayıtları gösterdi. Gerçekten arama kaydı var. Bu ilçe başkanının konuşmaları ile ilgili de onlarca tanık var. Ankara'ya gidelim. Bu milletvekili ile bir araya geleli falan demiş."