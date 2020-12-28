Son dakika: Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin SABAH'a konuştu! Ahlaksız teklifi yapan CHP'linin ismini verdi

"BU SÖZÜ NE BEN DUYMUŞ OLAYIM, NE SİZ SÖYLEMİŞ OLUN"

Sıddık Gültekin, "Kamuoyunda konuşulan iddialar doğru. Bir CHP'li vekil ve ilçe başkanı aracı oldu. Bana aile ile ilgili davadan vazgeçmem söylendi. Ben de 'sizin kızınız olsa vazgeçer misiniz' dedim. Aile de bu işin içinde… 'Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun' diye belirttim" dedi.