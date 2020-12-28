Video Yaşam Son dakika! Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde CHP'li vekilden kan donduran ahlaksız teklif | Video

Son dakika! Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde CHP'li vekilden kan donduran ahlaksız teklif | Video

Son dakika! Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde CHP'li vekilden kan donduran ahlaksız teklif | Video
28.12.2020 | 16:22

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Son dakika haberleri... Türkiye'yi sarsan vahşi kadın cinayetinde CHP'li vekilden ahlaksız teklif skandalında son durum! Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına CHP'li Muğla milletvekillerinden biri, tarafından davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğu iddiası gündemi sarsmıştı... Acılı baba Gültekin, ahlaksız teklife, "Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun" diyerek yanıt verdi. Baba Gültekin, o vekilin ismini CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba ve Özgür Özel’e verdi.

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