Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından “evlenme başvurularına” yeni düzenleme! 81 ile gönderildi...

İSTENİLEN İL VE İLÇEYE EVLENME BAŞVURUSU YAPILABİLECEK

81 ile gönderilen genelgede yeni düzenlemenin detayları şu şekilde:

Artık kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek. Evlenmek isteyen çiftler yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (Muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç olmak üzere) yapılabilecek.￼