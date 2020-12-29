Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: Emekli maaşları erken ödenecek...

Bu kapsamda aylıklarını her ayın 1'inci günü almakta olanlara bugün, 2'nci ve 3'üncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4'üncü ve 5'inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacak.