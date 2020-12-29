Son Dakika Haberi - Asgari ücret zammı ile neler artacak? İşte yeni ücretler! AGİ, engelli aylığı, işsizlik maaşı...

2021 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ...

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de 47 liranın üzerinde artarak 268 lira 31 kuruşa çıktı. Evli eşi çalışmayanlara 321,97 TL; evli eşi çalışmayan, 1 çocuklulara 362,22 TL; evli eşi çalışmayan, 2 çocuklulara 402,47 TL; evli eşi çalışmayan üç, dört, beş çocuklulara 456,13 TL AGİ yatacak. Evli eşi çalışanlar 268,32; evli eşi çalışan, 1 çocuklular 308,55; evli eşi çalışan, 2 çocuklular 348,80; evli eşi çalışan, 3 çocuklular 402,47; evli eşi çalışan, 4 çocuklular 429,30; evli eşi çalışan, 5 çocuklular 456,13 TL alacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2.825,90 TL iken, evli eşi çalışmayan işçi için 2.879,57 TL, evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçiler için ise 3.013,72 TL olacak.