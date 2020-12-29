Video Yaşam SON DAKİKA! 2021'de kim ne kadar asgari ücret alacak? 2021 yeni asgari ücret AGİ hesaplaması... | Video

SON DAKİKA! 2021'de kim ne kadar asgari ücret alacak? 2021 yeni asgari ücret AGİ hesaplaması... | Video

SON DAKİKA! 2021'de kim ne kadar asgari ücret alacak? 2021 yeni asgari ücret AGİ hesaplaması... | Video
29.12.2020 | 09:49

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Son dakika haberleri... 2021 yılı yeni asgari ücreti bekar bir işçi için 2 Bin 825 TL olarak açıklandı! 2021 asgari ücret zammı enflasyonun 7 puan üzerinde % 1.5 oranında gerçekleşti. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında; 1, 2, 3 çocuklu işçilerin ve eşi çalışan yada çalışmayan işçilerin alacağı asgari ücret hesaplamalarını canlı yayında aktardı...

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