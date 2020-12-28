Son dakika haberi | Emekliye ocak zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni maaşların ipuçları enflasyon tahminleriyle ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.96, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana yüzde 6.96 zam göründü. Emeklilere bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Memur maaş katsayısındaki artış ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyarken, buna göre yeni gelirler şöyle olacak:
EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 3.978 TL
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 978 liraya çıkacak.
540 TL AİLE YARDIMI
Memurların eş yardımı 351,09 liradan 375,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 82,60 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 41,30 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.
DOKTORA 2.808 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 808 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 147 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 761 TL
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, zam yüzde 6.96 olursa 761,02 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 607-911 TL
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 607,50 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 911,24 liraya yükselecek.