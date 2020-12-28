Son dakika haberi | Emekliye ocak zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

540 TL AİLE YARDIMI

Memurların eş yardımı 351,09 liradan 375,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 82,60 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 41,30 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

DOKTORA 2.808 TL

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 808 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 147 liraya ulaşacak.