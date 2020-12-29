Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 29 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 29 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 29 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Türkiye'de 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 20 bin 388, hasta sayısı 2 bin 783, ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu. 21 bin 4 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8 olarak açıklandı.

29 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

BAKAN KOCA: SABIRLA TEDBİRLERE UYMALIYIZ

Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:180.892

VAKA SAYISI:15.197

HASTA SAYISI: 2.816

VEFAT SAYISI: 257

İYİLEŞEN SAYISI: 22.203

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz.