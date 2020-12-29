Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 29 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video
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Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 29 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 29 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...