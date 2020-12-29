Son dakika: Yargıtay’dan dönen ‘böcek’ davası yeniden görüldü! Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Altıparmak’a ceza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olarak görev yaptığı sırada evi ve çalışma ofisine dinleme cihazı 'böcek' yerleştirilmesi ile ilgili FETÖ davasında bazı sanıklar hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Daha önce örgüt üyeliğinden cezalandırılan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak'a 'zimmet' suçundan 6 yıl daha hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık yaptığı dönemde Keçiören'deki evine ve Başbakanlık resmi konutunda bulunan çalışma ofisinde iki adet dinleme cihazı 'böcek' bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dinleme cihazlarının FETÖ terör örgütü tarafından yerleştirildiğini tespit edilmiş, 14 kişi hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkemede görülen karar duruşmasında, 14 sanıktan 10'u, 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

ZİMMET SUÇUNDAN DA CEZA VERİLDİ



Temyiz sürecinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bazı sanıklar yönünden dosyayı esastan bozuldu. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, daha önce örgüt üyeliğinden cezalandırılan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak'a 'zimmet' suçundan 6 yıl daha hapis cezası verildi. Sanık eski Marmara Araştırma Merkezi çalışanı Hamza Turhan'a ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan da 9 yıl hapis cezası verildi.