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yine ötekileştirdi! Fikri Sağlar'dan ayrıştırıcı dil

'nin öğretmenler, memurlar, askerler üzerinden yürüttüğü ötekileştirme eylemi adalet sistemine de uzandı. CHP yandaşı 'de bir programa katılan CHP'li siyasetçi Fikri Sağlar skandal beyanlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 23:51 Son Güncelleme: 31.12.2020 00:03 ABONE OL
CHP yine ötekileştirdi! Fikri Sağlar'dan ayrıştırıcı dil

CHP'nin öğretmenler, memurlar, askerler üzerinden yürüttüğü ötekileştirme eylemi adalet sistemine de uzandı. CHP yandaşı Halk Tv'de bir programa katılan CHP'li siyasetçi Fikri Sağlar skandal beyanlarda bulundu. Eski Bakan Sağlar türbanlı hakimin adil olamayacığını ileri sürdü.

CHP yine ötekileştirdi! Fikri Sağlar'dan ayrıştırıcı dil | Video


CHP'li Fikri Sağlar programda, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI:

Programı izleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

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CHP yine ötekileştirdi! Fikri Sağlar'dan ayrıştırıcı dil
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