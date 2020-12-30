FETÖ'nün futbolda şike kumpasında 5 sanık yönünden ayrılan davada karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) futbolda şike kumpasına ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer, Ali Çelik, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli'nin yargılandığı davada karar çıktı. Fetullah Gülen'in bir dönem avukatlığını yapan Orhan Erdemli "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık Nazif Aktaş ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Çelik hakkındaki dava ise mükerrer suç nedeniyle reddedildi.