Şike kumpasında flaş gelişme! FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı ifade veriyor

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4'ü tutuklu 107 sanıklı davada, mahkeme heyeti, 3 Temmuz'da 5 sanığın sadece "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığını belirterek, davanın uzamaması için bu sanıkların dosyalarını ayırmıştı. Ana dava 9-20 Kasım tarihleri arasında Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda görülmek üzere ertelenirken, dosyaları ayrılan 5 sanığın yargılanmasına Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında devam edildi. Mahkeme başkanı, sanıklardan Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Çelik hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" başka davalar olduğunu, Orhan Erdemli ile ilgili soruşturma dosyası bulunduğunu, Nazif Aktaş hakkında ise aynı suçtan herhangi bir dava olmadığını bildirdi.

SAVCI, 2 AVUKATA 15 YIL HAPİS İSTEDİ

Daha sonra mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Baransu, Yılmazer ve Çelik hakkındaki davanın, aynı suçtan başka davalar olması nedeniyle reddedilmesini istedi. Savcı, sanıklardan Aktaş ve Erdemli'ye ise "örgüt üyeliğinden" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.



Daha sonra mahkeme heyeti, savunmalarını yapmaları için sanıklara söz hakkı verdi.



Savunmasında gözlerinin felç olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Orhan Erdemli, Türkiye'de 500'e yakın avukatın FETÖ'den soruşturma geçirdiğini, bazılarının itirafçı olup samimi ifadeler verdiğini söyledi. FETÖ avukatlarının başındaki kişi olduğuna dair İzmir'de avukat Ramazan Aykış'ın ifade verdiğini anımsatan Erdemli, Aydın Doğan'ın avukatlığını üstlenince Aykış ile aralarında rekabet yaşandığını öne sürdü.

"HUKUKU SİLAH OLARAK KULLANDILAR"

Erdemli özetle şu ifadeyi verdi: "1994 yılında bu yapı bir açılıma gidip dışardan insanlarla da çalışmaya başlamıştı. Ancak 2012 yılında militanlaşmaya başladılar. Nurullah Albayrak ABD'ye gidip Fetullah Gülen'den vekalet aldı. Bana da 'Bir daha Gülen adına dava açmayacaksın' dediler. 2014'ten sonra açmadım. Bunlar alçakça saldırıda bulunuyor. Fetullah Gülen'e gidip davaları takip etmediğimi söyleyerek, beni şikayet etmişler. Ben de Mustafa Özcan'a durumu izah ettim. 2012'den sonra bunlar kurumlara kendileri avukat atamaya başladılar. Ben 90 dava açmışım. Bize baskı yapıyorlardı, ne kadar dava açtınız diye rapor istiyorlardı. Bunlar hukuku silah olarak kullanmak istiyorlardı."

ZİYARETLERİNİ BÖYLE GİZLEDİLER

Sanık Erdemli, örgüt imamlarının elebaşı Fetullah Gülen'in yanına giderken, ziyaretlerini gizlemek için önce Almanya'ya, oradan ABD'ye uçuş yaptıklarını da anlattı.

FETÖ'ye ait kapatılan Samanyolu TV'nin avukatı Nazif Aktaş ise 2009 yılındaki Fetullah Gülen ziyaretine "turistik ziyaret" dedi.