Son dakika haber: Aylin Sözer’in katili tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in boğazını bıçakladıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren ve ölümüne sebep olan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülüp sağlık kontrollerinin yapılmasından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

KATİL ZANLISI TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız, Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

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