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Son dakika haber: ’in katili tutuklamaya sevk edildi

’nde öğretim üyesi , adlı erkek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Katil, cesedi yakarken polis ekiplerince yakalandı. Vahşi cinayete tepki yağarken Türkiye, Aylin hoca için tek ses oldu. Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen katil zanlısı işlemleri ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:11 Son Güncelleme: 30.12.2020 13:18 ABONE OL
Son dakika haber: Aylin Sözer’in katili tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in boğazını bıçakladıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren ve ölümüne sebep olan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülüp sağlık kontrollerinin yapılmasından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

KATİL ZANLISI TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız, Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

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Son dakika haber: Aylin Sözer’in katili tutuklamaya sevk edildi
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