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Son dakika: Kara Kuvvetleri’ndeki üyesi darbeciler için karar günü

'nün ’daki hain darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 132 sanıklı davada karar bugün açıklanıyor.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:58 ABONE OL
Son dakika: Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ üyesi darbeciler için karar günü

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 132 sanıklı davada karar bugün açıklanıyor.

Davanın sanıklardan bazıları, 15 Temmuz günü mesai bitiminde görev yerlerini terk etmeyerek, mesaiden ayrılan veya izinde bulunan örgüt üyelerini de mesaiye çağırarak Kara Kuvvetleri karargah binasında sayısal üstünlüğü ele geçirmeyi hedeflemişti. FETÖ üyesi olmayan askerleri alıkoyarak etkisiz hale getiren ve dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı alıkoyan eski iki albayın da aralarında bulunduğu 132 sanık, 6 Temmuz 2017'den bu yana yargılanıyor.

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Son dakika: Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ üyesi darbeciler için karar günü
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