Bursa Şehir Hastanesi kayıtlarına 2020 yılının doğan son bebeği Sevgül ve Şaban Tekir çiftinin bebeği Ensar olarak kayıtlara geçti. Yeni yılın ilk bebeği ise Vahide ve Semih Akpınar çiftinin Ecmal Mina adını verdikleri ailenin ikinci çocukları oldu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise sağlık çalışanlarını ziyaret ettiği hastanede Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile 2020'nin son, 2021'in ise ilk bebeğinin ailelerini hastanede ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.Bebeklere küçük altın takan Aktaş her iki çifte de bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

"HAYIRLI ÖMÜRLER"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2021 yılının Bursa'ya, Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok değerli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldik. 2020'nin son 2021'in ilk bebeği ile bir araya geldik. Her çocuğumuza hayırlı ömürler nasip ediyoruz. Korona virüs ile ilgili güzel gelişmeler var. Ama son ana kadar kurallara uyarak, hekim ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle bu süreci ülke olarak aşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve tüm yetkililere yürekten teşekkür ediyorum. Bursa'da böyle güçlü bir hastaneyi görmek bizlere gurur veriyor. Allah kimseyi buralara düşürmesin. Korona virüsünde tamamen ortadan kalktığı bol ve bereketli bir seneyi bizlere nasip eder" dedi.