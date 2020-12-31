Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları 1 Milyon TL kazandıran numaralar açıklandı! Milli Piyango sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

Milli Piyango 2021 yılbaşı sonuçları açıklanmaya devam ederken son dakika haberleri de art arda geliyor. Aldıkları çeyrek, yarım veya tam biletler ile zengin olma hayallerine dalan vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları 2021 hakkındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları kapsamında 1 Milyon TL kazandıran numaralar da belli oldu. Böylece, on talihli vatandaş, 1 Milyon TL'nin sahibi olmaya hak kazandı.

Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları ve online telefondan bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2021 BİLET SORGULAMA MOTORU

31 Aralık 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 14.30 itibarı ile Milli Piyango Online ve MPİ TV üzerinden canlı çekiliş ile çekilmeye başladı. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi, amorti rakamları ile büyük ikramiyenin açıklanacağı gece yarısına kadar sürecek. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2021 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR 2021!

Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 1 Milyon TL kazandıran numaralar ne oldu?

İşte, 1 Milyon TL kazandıran numaralar;