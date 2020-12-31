SON DAKİKA! Milli Piyango sonuçları 10 Milyon TL kazandıran rakamlar belli oldu! Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Günün hiç şüphesiz en çok araştırılan konusu olarak öne çıkan Milli Piyango sonuçları 2021 hakkında araştırmaların ardı arkası kesilmezken son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Aldıkları çeyrek, yarım veya tam biletler ile zengin olma hayallerine dalan vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları 2021 hakkındaki güncel bilgileri yakından takip ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları kapsamında 10 Milyon TL kazandıran numaralar da belli oldu. Böylece, iki talihli vatandaş, 10 Milyon TL'nin sahibi olmaya hak kazandı.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2021 BİLET SORGULAMA EKRANI

31 Aralık 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 14.30 itibarı ile Milli Piyango Online ve MPİ TV üzerinden canlı çekiliş ile çekilmeye başladı. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi, amorti rakamları ile büyük ikramiyenin açıklanacağı gece yarısına kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2021 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR 2021!

Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 10 Milyon TL kazandıran numaralar ne oldu?

İşte, 10 Milyon TL kazandıran numaralar;