Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan A Haber'de özel açıklamalar

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Akar, ABD'nin yaptırım kararına sert çıktı, NATO ilişkilerinin zedeleneceğini de belirterek, "Yanlıştan dönün" dedi. Akar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin tüm baskılarına rağmen AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmamasına da değindi, "Yunanistan büyük şaşkınlık yaşadı." diye konuştu. Akar, terör örgütünü bitirmekte kararlı olduklarını, PKK'nın elebaşlarının iki gün aynı yerde yatamamasının katedilen mesafeyi gösterdiğini ifade etti.

Akar, Libya'da Türkiye'nin meşru hükümete destek verdiğini, Avrupalı devletlerin IRINI Harekatı ile oluşan dengenin bozulmaya çalışıldığını söyledi.

"RUSYA İLE ORTAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Akar, A Haber özel yayınında, Azerbaycan ziyaretine ilişkin konuştu. Akar, Ermenistan'ın 30 yıllık zulmüne değindi, Azerbaycan'ın sonuna kadar yanında durulacağını aktardı. Bakan Akar, ateşkes ile ilgili ise, "Rusya ile ortak merkez çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ: YANLIŞTAN DÖNÜN

ABD'nin Türkiye'yi S-400'ler nedeniyle hedef alması ve CAATSA yaptırımlarını yürürlüğe sokmasına da değindi. Akar, ABD'nin yanlış bir politika izlediğini, haksız bu kararın iki ülkenin ikili ilişkileri ve NATO içindeki müttefiklik durumunu olumsuz etkilediğini belirtti. Akar, yanlıştan dönülmesi konusunda çağrıda bulundu.

Akar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

Bu yaptırımlar gelir geçer. Çok eskiden değil daha 2012'de bile biz İHA, SİHA almak için sırada bekliyorduk. Şimdi dünyaya helikopter ve SİHA ihraç edecek duruma geldik. ABD gibi NATO ve ikili ilişkilerdeki müttefikimizin aldığı bu kararın yanlış olduğunu, iki ülke ilişkilerinde güven sorunu oluşturacağını söyleyerek, bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini, bunu beklediğimizi belirtiyim. NATO'yu da bu durum olumsuz etkileyecektir. ABD'deki aklıselim kişilerin bu karardan dönmek için adım atmalarını bekliyoruz. Yerli ve milli silah üretimi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok daha önemli adımları atmamıza bu karar vesile olacak. Bu konuda inançlı, kararlı ve azimliyiz.

"YUNANİSTAN ŞAŞKINLIK İÇİNDE"

Bakan Akar, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'ye yaptığı baskıyı hatırlattı, AB Liderler Zirvesi'nden yaptırım çıkarılmaya çalışıldığını ama amaca ulaşılamadığını söyledi. Bakan Akar, Yunanistan'ın çıkan karar sonrası istediğini elde edemediğini belirtirken, "Yunanistan büyük bir şaşkınlık içinde." ifadelerini kullandı.

"YUNAN HALKINA ZULM EDİYORLAR"

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki haksız istekleri ve tahrik eden tavırlarını anımsatan Akar, adaların silahlandırılmasına da tepki gösterdi. Akar, "Adaları silahlandırıp tahrik ve taciz ediyorlar. Türkiye sabırlıdır, ama bu her şeyi kabul edeceği anlamına gelmez. Bazı silah satıcılarının teşviki ile bu noktaya geldiler. Bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Türkiye'ye karşı Egemenlik ve vesayet iddiasında bulunamazlar. Ekonomik sıkıntılar içinde Yunanistan paraları silaha harcayarak halkına zulm ediyor." dedi.

Terörle mücadele - Türkiye'yi de Irak'ı da terör belasından kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalarımız kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Sincar konusunda kasıtlı spekülasyonlar yapılıyor. Iraklı mevkidaşlarımız ile görüştük. Bu konuda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Irak, Suriye, Yunanistan, komşularımızın haklarına ve sınırlarına saygılıyız. Biz Irak'ın da Suriye'nin de bütünlüklerini destekliyoruz. Bunu da Iraklı kardeşlerimize belirttik.

Suriye'ye dönüşler - Biz Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. PKK, orada Marksist, kapitalistlerin destekleri ile orada kendine bir alan yaratmaya başladı. Biz bunu net söyledik, terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Harekatlarımız ile terör koridorunu parçaladık. Bunu yapmasaydık Suriye bölünecekti. İdlib, Afrin gibi yerlerde bir rahatlık ve huzur var. Operasyonlarımızdan sonra 1 milyon Suriyeli kardeşimiz topraklarına döndü. 4 milyon Suriyeli ülkemizde, 5 milyon Suriyeli de kontrol ettiğimiz bölgelerde.

Libya'da yaşananlar - Meşru Hükümetin Başbakanı Serrac bir mektup yazarak tüm Avrupa'dan yardım istedi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka kimse geri dönmedi. Masa kurulduğunda Serrac her seferinde uyumlu davrandı. Haftaer ise asi bir ruhla görüşmelre gelmedi. IRINI Harekatı ile Libya'da oluşan dengeyi bozmak istiyorlar.