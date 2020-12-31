Video Haber Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan A Haber'de özel açıklamalar | Video

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan A Haber'de özel açıklamalar | Video

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan A Haber'de özel açıklamalar | Video
31.12.2020 | 12:57

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sürpriz bir şekilde komuta kademesi ile birlikte Azerbaycan'a gitti. Bakü'de Mehmetçik ve Azerbaycan ordusuna seslenen Akar, kritik ziyaretin ardından A Haber özel yayınına konuk oldu. Haktan Uysal'ın sorularını yanıtlayan Bakan Akar, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Akar, ABD'ye yaptırım konusunda tepki gösterirken, Avrupa'ya IRINI Harekatı nedeniyle, Yunanistan'a ise Adaların silahlandırılması ile ilgili tepki gösterdi. İşte Akar'ın çok özel açıklamaları...

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