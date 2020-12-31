Yeni yılın ilk kumar baskını! Polisi görünce çatıya kaçtılar

Fatih'te, bulunan bir binanın 2'inci katını kumarhaneye çeviren yaklaşık 15 kişi, yeni yıla kumar oynarken girdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri'nin fiziki takip sonucu, yeni yıla kumar oynayarak girenlere baskın yaptı. Yapılan baskında yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı. Polislerin geldiğini gören kumarbazlar çatılara kaçtı.

Olay, saat 23.45 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada 2021'e, kumar oynayarak girmek isteyen 15 kişiye polis baskın yaptı. Polislerin geldiğini gören kumarbazlar çatılara çıkarak kaçmak istedi. Kumarbazların arka kapıdan kaçmamaları için polis önlem aldı. Yapılan baskında, 15 kişi gözaltına alınırken binanın 2'inci katıda mühürlendi. Kumarbazlara kabahatler kanununa muhalefetten kumar oynamaktan toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.