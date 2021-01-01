Milli Piyango 2021 çekilişi sonuçları kazandıran numaralar açıklandı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Son dakika haberi... Milli Piyango Online 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Zengin olma hayalleri ile çeyrek, yarım ve tam bilet alan milyonlarca vatandaş, Milli Piyango sonuçları 2021 hakkında araştırmalarını arttırdı. 14.30 itibarı ile başlayan canlı çekilişte, teselli ve büyük ikramiye kazanan sayılar açıklandı. Öyle ki, amorti, 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, bin TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL ve 120 bin TL kazanan numaralar belli olurken çekilişin en büyük ikramiyesi 100 milyon TL, en büyük ikinci ikramiyesi olan 10 milyon TL ve en büyük üçüncü ikramiye olan 1 milyon TL kazandıran numaralar da belli oldu. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı tam liste bu başlık altında yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2021 MPİ HIZLI BİLET SORGULA EKRANI

Milli Piyango Online tarafından 31 Aralık'ta gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve MPİ sıralı tam liste SABAH'ta! 14.30'da canlı yayınlamaya başlayan yılbaşı çekilişinde, 100 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23.00'te sona erdi ve kazandıran rakamlar ilan edildi. 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, Manisa Akhisar'a çıktı.

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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en hızlı ve kesintisiz olarak MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları sabah.com.tr'de yerini aldı. Amorti, 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, 1000 TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon TL, 10 milyon TL ve 100 milyon TL kazandıran rakamları haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

İşte, Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları öğrenme ekranı!