Sözcü'nün 2020 rezaletine bir tepki de Ömer Çelik'ten: Ayasofya, 2020'nin taç yıldızıdır!

Bugün itibariyle geride bıraktığımız 2020 yılının felaketlerini ilk sayfasında sıralayan Sözcü gazetesi, Ayasofya'nın ibadete açılışı da felaketler arasına kattı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin tepkisine neden oldu. AK Parti MKYK ve MYK Üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Sözcü'nün Ayasofya'nın ait olduğu kimliğe dönüşüne karşı gösteridği bu fütursuz tutuma karşı açıklamada bulundu.

"2020'NİN TAÇ YILDIZI"

AK Parti Sözcüsü Çelik resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Ayasofya Cami'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan "Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir" ilkesini de sevmiyorlar. "Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır." Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu..." ifadelerine yer verdi.

Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine tepki yağdı