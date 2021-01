Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine tepki yağdı

Sözcü Gazetesi, bugünkü manşetinde 2020 yılını felaket yılı olarak tanımlarken, birçok afeti sıraladığı manşetinde Ayasofya'nın aslına çevrilmesini de felaketler arasında gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu duruma, "Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum. Kimse para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

ERDOĞAN: "AYASOFYA 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine Ayasofya'nın Camii olarak açılmasını 2020'nin felaketleri arasında gösteren Sözcü Gazetesi manşeti sorulan Erdoğan, "Ben Sözcü Gazetesini okumuyorum. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır. Bu gazetelere para verip almayın" dedi.

Sosyal medyadan da Sözcü'nün Ayasofya'nın aslına çevrilmesini felaket olarak göstermesine tepki yağdı. İşte o tepkiler:

"ORTAK AMAÇLARINDAN VAZGEÇMEYECEKLER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Biz değiştiklerini düşünüyoruz onlar her defasında değişmediklerini gösteriyorlar. Fırsat bulduklarında 1940'lara dönerler tezimizi her defasında doğruluyorlar. Milletimizin değerleriyle, inançlarıyla her zaman kavga içinde oldular. Ayasofya'nın ibadete açılmasına 'felaket' diyerek gerçek yüzlerini manşete taşımışlar. Ortak amaçlarından vazgeçmeyecekler."

"MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİNİN MANŞETİ"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: "Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak okutmak! Bu ülkenin felaket muhalefetinin içler acısı halinin manşeti niteliğindedir!"

"YUNANİSTAN'IN BAŞKA 'SÖZCÜ'YE İHTİYACI YOK SİZ VARKEN"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP yandaşı Sözcü Gazetesi, Ayasofya'nın ibadete açılışını, hazırladıkları '2020 felaket tablosuna' eklemiş. Asıl felaket, CHP ve CHP'nin besleme medyasıdır. Yunanistan'ın başka 'Sözcü'ye ihtiyacı yok siz varken."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: Milletimizin değerlerine karşı düşmanlığı bitmeyenler bizim müjde ile açılan Ayasofya'mızı 2020'nin felaket listesine eklemiş. Bu bir editör hatası değildir. Müjdemize keder ve düşmanlıkla bakanların öfkeli provokasyonudur.

"BU EDEP DIŞI HABERE NE DESEM BİLEMİYORUM. YAZIK!"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: "Sözcü, Ayasofya'nın açılışını 2020 felaketleri arasında verdi. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu edep dışı habere ne desem bilemiyorum. Yazık!

"2021 YILININ İLK GÜNÜNDE DE YİNE ŞAŞIRTMADILAR."

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızdır." Bu toprakların 'Sözcü'sü olmayanların bu sevince ortak olmalarını tabii ki beklemiyorduk. 2021 yılının ilk gününde de yine şaşırtmadılar."

"TÜM KONULARA BAKIŞ AÇILARI İŞTE BU. YAZIK!"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "Yapılan tüm anketlerde, Ayasofya Camii'nin tekrar açılmasının, aslına dönmesinin millet tarafından yüzde 75 oranında desteklendiğini gördük. Fakat milletimiz neyi severse, isterse, desteklerse, bu onların gözünde felaket oluyor. Tüm konulara bakış açıları işte bu. Yazık!"

"SÖZCÜ HADSİZLİK YAPTI"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: "Felaket tellallığı ve Müslüman coğrafyaya gözyaşı getirmekten başka işleri olmayan küresel güçlerin Sözcü'sü Ayasofya'mızın açılışını kendilerinin bu topraklardan sökülmesi olarak görmüş ki böyle bir hadsizlik yapmış. Kırılıyor bütün dişliler, Dönüyor şanlı şanlı çarkımız bizim."

"BUNU YAZARKEN HİÇ Mİ UTANMADINIZ?"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: "Milletimizin büyük bir müjde olarak gördüğü Ayasofya Camii açılışını onlar felaket olarak görüyor. Sözcü denen paçavra kimlere hizmet ettiğini bu haberle bir kere daha ortaya koyuyor. Bunu yazarken hiç mi utanmadınız?"

"BİZANS ARTIKLARI BİLE SÖZCÜ KADAR ÜZÜLMEMİŞTİR"

AK Parti İstanbul İl Başkan Bayram Şenocak: "Sözcü adlı paçavra, 2020 yılının felaketleri arasında Ayasofya'nın açılışını da saydı. Ayasofya'nın açılışına Bizans artıkları bile Sözcü kadar üzülmemiştir. Bu da gösteriyor ki, haysiyetten bağımsız bu paçavranın bizatihi kendisi, basınımızın başına gelmiş en büyük felakettir."

"ZİNCİRLER KIRILDI AYASOFYA AÇILDI!"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin: "Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak gören rezil zihniyete karşı bir kez daha gür sesle haykıralım o zaman, 'Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı!'"

"SİZLER ÜZÜNTÜDEN GÖZYAŞI DÖKTÜNÜZ, BİZLER MUTLULUKTAN"

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk: "İsviçreli Sözcü gazetesi Ayasofya'nın açılışını felaket diye adlandırmış. Sizler üzüntüden göz yaşı döktünüz, bizler mutluluktan. Her ikimiz de ecdadımız gibi davrandık. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi"

"MÜJDEMİZE KEDER VE DÜŞMANLIKLA BAKANLARIN ÖFKELİ PROVOKASYONUDUR"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: Yazıklar olsun! Ayasofya'nın açılmış olmasını, bir "kabus" gibi görerek hatırlamak istemeyenler, sanırım ancak Türkiye'ye hala Haçlı algısıyla bakanlardır. Hiç şüphem yoktur ki, ülkemizin "egemenlik başkaldırısı" olarak tarihe kaydedilen... Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışı, nesillerimiz boyunca minnet ve şükranla anılacaktır. Tavsiyem odur ki, gazete yönetimi, söz konusu haberi yapan sorumluyu derhal görevden almalı ve Türk kamuoyundan özür dilemelidir.

Gazeteci Hacer Haniç: Ayasofya'nın ibadete açılışını felaket olarak değerlendirmek hangi aklın ürünüdür? Ayasofya'nın ibadete açılması Türkiye üzerinde tahakküm kuranlara ayar vermektir. Sadece ibadet anlamı taşımıyor. Böyle bir anlayışa can teslim edilmez, vatan hiç edilmez. Yazık olsun...

"EDİTÖRYAL BİR HATA DEĞİL, TAM BİR FELAKET"

Prof. Dr. Mehmet Şahin: Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak gören zihniyet 1453'ten beri karın ağrısı yaşayan zihniyettir.

Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil: Biz Ayasofya Camii açılırken sevinç gözyaşları dökmüştük... Meğer içimizdeki bazıları, Yunanlılar gibi felaket bilmiş, keder içinde kalmış, hüzün gözyaşları akıtmış...

Gazeteci Erem Şentürk: Var olabildikleri tek alan bu; Türkiye düşmanlığı. Bu dairenin dışına çıktıkları anda haşereden daha aşağıda çürüyerek yok oluyorlar. Ayasofya'nın açılışını felaket olarak tanımlamak Türkiye'ye düşmanlıktır, Türkiye düşmanı emperyalizme eğilerek selam vermektir.

Gazeteci Cem Küçük: Sözcü Gazetesi "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşeti atmış. Temmuz'da Ayasofya'nın açılışını felaket ve gözyaşı olarak değerlendirmiş. Söyleyecek, kınayacak söz bile bulamıyorum.

Yazar Aslan Değirmenci: Sözcü, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını 2020'nin felaketler listesine eklemiş... Üstüne üstlük manşet yapmış. Yani Sözcü'nün yaptığı editöryal bir hata değil, tam bir felaket ve provokasyon!

Doç. Dr. Sinan Ateş: Sözcü isimli kağıt israfı "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşeti atmış. Ayasofya'nın açılışını felaket olarak yorumlamış. Bizim için sevinç vesilesi olan olayların Sözcü için felaket olması normal. Bu zihniyet, zulüm 1453'te başladı diyen zihniyettir.

Beykent Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Mustafa Gider: Haçlının sözcüsü Ayasofya'nın açılmasından rahatsız. Yazıklar olsun!

Müzisyen Umut Mürare: Şeytanın Sözcüsü için Ayasofya Camiinin açılışı tabi ki felaket sayılır! Müslümanların mutluluğu size dert olsun.