Vali Yerlikaya Ayasofyayı paylaştı, “Ayasofya 2020’nin taçlı yıldızıdır”

Yılın felaketleri arasında gösterilerek büyük tepkileri çeken Sözcü gazetesinin bu haberi üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ayasofyanın bir fotoğrafını paylaşarak "Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır" dedi.
Sözcü Gazetesi'nde 2020 yılının felaketleri arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni göstermesi büyük tepki toplarken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından camiye çevrilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yüksekten çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır" dedi.
Felaketler arasında gösterilmesine rağmen 2021 yılının ilk cuma namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne büyük ilgi vardı.Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine tepki yağdı Sözcü'nün 2020 rezaletine bir tepki de Ömer Çelik'ten: Ayasofya, 2020'nin taç yıldızıdır! Sözcü milletin sevincinden üzüntü duydu! Ayasofya'nın açılışına 'felaket' dedi