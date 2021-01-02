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Skandal görüntüler! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi

'dan skandal diye tabir edilecek görüntüler geldi. Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun da aralarında bulunduğu çoğu CHP’li 17 kişinin yılbaşı günü kısıtlamayı ihlal ettikleri ve belediyeye ait yayla evinde alkollü parti düzenledikleri ortaya çıktı. Jandarma denetiminde CHP’lilere ceza yağdı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 2.1.2021 19:08 Son Güncelleme: 2.1.2021 19:40 ABONE OL
Skandal görüntüler! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi

Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun da aralarında bulunduğu çoğu CHP'li 17 kişinin yılbaşı günü kısıtlamayı ihlal ettikleri ortaya çıktı.

YILBAŞI PARTİSİ

Edinilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Çervatoğlu, Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz, 3 meclis üyesi ve ilçe yönetiminden oluşan 17 kişi Rize'nin Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal etti.

CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video

Kalabalık grup yılbaşı günü belediyeye ait yayla evinde toplu halde parti düzenledi.

İHBAR ETTİLER

Başkan ve beraberindeki CHP'lilerin yasak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yayla evinin balkon bölümünde yaptıkları alkollü eğlence bir ihbar ile Jandarma'ya bildirildi.

CEZA YAĞDI

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yayla evine yaptıkları denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun ve Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz'ın da dahil olduğu gruba kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere idari para cezası kesti.

Bu kadarına da pes! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video

Bu kapsamda CHP'lilerin yayla partisi 53 bin 550 liraya patladı.


İşte partideki diğer CHP'li isimler; Çetin Y., Zeki Ö., Muhsin Ş., Gültekin Z., Orhan G., Ekrem K., Şakir E., Fikri G., Yücel S., Serdar S., Ozan Ö., Bora C., Engin S., Kemal Ç…

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Skandal görüntüler! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi
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