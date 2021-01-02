Skandal görüntüler! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi

CEZA YAĞDI

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yayla evine yaptıkları denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun ve Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz'ın da dahil olduğu gruba kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere idari para cezası kesti.

Bu kadarına da pes! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video

Bu kapsamda CHP'lilerin yayla partisi 53 bin 550 liraya patladı.



İşte partideki diğer CHP'li isimler; Çetin Y., Zeki Ö., Muhsin Ş., Gültekin Z., Orhan G., Ekrem K., Şakir E., Fikri G., Yücel S., Serdar S., Ozan Ö., Bora C., Engin S., Kemal Ç…