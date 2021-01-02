Video Haber Bu kadarına da pes! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video

Bu kadarına da pes! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video

Bu kadarına da pes! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video
02.01.2021 | 19:15

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Rize’nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun da aralarında bulunduğu çoğu CHP’li 17 kişinin yılbaşı günü kısıtlamayı ihlal ettikleri ortaya çıktı. YILBAŞI PARTİSİ Edinilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Çervatoğlu, Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz, 3 meclis üyesi ve ilçe yönetiminden oluşan 17 kişi Rize'nin Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek yılbaşı günü belediyeye ait yayla evinde toplu halde parti düzenledi. İHBAR ETTİLER Başkan ve beraberindeki CHP’lilerin yasak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yayla evinin balkon bölümünde yaptıkları alkollü eğlence bir ihbar ile Jandarma’ya bildirildi. CEZA YAĞDI İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yayla evine yaptıkları denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun ve Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz’ın da dahil olduğu gruba kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere idari para cezası kesti. Bu kapsamda CHP’lilerin yayla partisi 53 bin 550 liraya patladı. İşte partideki diğer CHP’li isimler; Çetin Y., Zeki Ö., Muhsin Ş., Gültekin Z., Orhan G., Ekrem K., Şakir E., Fikri G., Yücel S., Serdar S., Ozan Ö., Bora C., Engin S., Kemal Ç…

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