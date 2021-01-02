Son dakika haberi | CHP'deki yolsuzluk skandalı ortaya çıktı! İşte adrese teslim ihalelerin mimarı

YOLSUZLUK ORTAYA ÇIKTI

Belediye yetkililerinin yaptıkları araştırmada bazı araçların daha önce kendilerinde görev yaptığını ve kilometresinin normalde çok yüksek olduğunu belirterek iade ettiği de ortaya çıktı. Bu defa Ertaç'ın aracın plakasını değiştirip tekrar belediyeye verdiği, ancak araç sistemde kayıtlı olduğu için bu defa motor şase numarasından yolsuzluğun ortaya çıktığı öğrenildi.