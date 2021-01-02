Son dakika: Terörle mücadelede tarihi gelişme! 1984'ün bile altında kaldı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadeleye ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı" dedi.
Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 2, 2021
Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,
örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı!
Sayı: 5️⃣2️⃣
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki
kararlılığın bir sonucudur... pic.twitter.com/7KXhQ5iwXH
TERÖRLE MÜCADELEDE TARİHİ GELİŞME: SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta... Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur...Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş yılbaşı açıklaması: 33 ilde dev terör operasyonu... 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına yoğun ilgi! 800 bin kişi uygulamadan yararlandı