Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terörle mücadelede tarihi gelişme! 1984'ün bile altında kaldı...

: Terörle mücadelede tarihi gelişme! 1984'ün bile altında kaldı...

haberine göre; İçişleri Bakanı , terör örgütü ile mücadele kapsamında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, “Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı” dedi ve geçtiğimiz yıl örgüte katılım sayısının 52 olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 11:59 Son Güncelleme: 2.1.2021 12:11 ABONE OL
Son dakika: Terörle mücadelede tarihi gelişme! 1984'ün bile altında kaldı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadeleye ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE TARİHİ GELİŞME: SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta... Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş yılbaşı açıklaması: 33 ilde dev terör operasyonu... 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına yoğun ilgi! 800 bin kişi uygulamadan yararlandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Terörle mücadelede tarihi gelişme! 1984'ün bile altında kaldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA