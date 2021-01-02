Son dakika: Terörle mücadelede tarihi gelişme! 1984'ün bile altında kaldı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadeleye ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE TARİHİ GELİŞME: SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta... Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş yılbaşı açıklaması: 33 ilde dev terör operasyonu...

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