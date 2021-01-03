Son dakika: Çetenin gizli kelime sözlüğü deşifre edildi!

SON DAKİKA İFŞAATI: PROFESYONEL KOLLARA AYRILMIŞLAR

İddianameye göre, şebeke önce 'denetonyum benzoat' maddesini özel olarak temin ettikleri alkol kaynatma makinelerinde ayrıştırıyordu. Ardından da 30 litrelik bidonlara koyarak depoluyordu. Örgütün bir başka kolu ise temin ettikleri boş şişelere bu bidonlardan dolum yapıyordu. 'Matbaa kolu' olarak faaliyet gösteren bir başka ekip ise kendi işlettikleri matbaalarda özel çizimler yaparak sahte bandrol ve logo üretiyordu. Şişelerin kapaklarının çizimleri de bu ekiple paralel hareket eden bir başka ekip tarafından yapılıyordu. İstanbul'u çeşitli bölgelere ayıran ve her bölge için ayrı bir sorumlu tayin eden örgüt, dağıtım işleri için kapalı otoparkları kullanıyor, 'su dağıtımı' görüntüsü vererek de şüphe çekmemeye çalışıyordu.