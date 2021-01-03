SON DAKİKA! Tam 33 ülke alarma geçti; Türkiye'nin durumu belli oldu

İngiltere'de görülen yeni tip koronavirüs mutasyonu birçok ülkenin önlem almaya çalışmasına rağmen hızla yayıldı ve 33 ülkede görüldü. Bu ülkelerde alarm durumuna geçilirken Sağlık Bakanlıkları konuyla ilgili kırmızı kod ile olağanüstü kararlar aldı. İşte koronavirüste son dakika verileri, alarm veren ülkeler ve Türkiye'nin mutasyonlu koronavirüs görülen tek bölgesi ve alınan önlemler;

Dünya geneli: Vakalar 84 milyon 391 bini geçti. 1 milyon 835 bini aşkın kişi öldü.

Almanya: Uğur Şahin, "Gelecek 6 ayda 250 milyon doz aşı üreteceğiz" dedi.