Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 4 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
TEST SAYISI:181.323
VAKA SAYISI:13.695
HASTA SAYISI: 1.508
VEFAT SAYISI: 197
İYİLEŞEN SAYISI: 9.896
AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI:135.941
VAKA SAYISI:9.877
HASTA SAYISI: 1.515
VEFAT SAYISI: 193
İYİLEŞEN SAYISI: 10.102
"UZUN BİR ARADAN SONRA VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen bin 515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.