Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 4 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI:181.323

VAKA SAYISI:13.695

HASTA SAYISI: 1.508

VEFAT SAYISI: 197

İYİLEŞEN SAYISI: 9.896

AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:135.941

VAKA SAYISI:9.877

HASTA SAYISI: 1.515

VEFAT SAYISI: 193

İYİLEŞEN SAYISI: 10.102

"UZUN BİR ARADAN SONRA VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen bin 515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.