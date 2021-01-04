Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı | Video
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Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı | Video 04.01.2021 | 20:01
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Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 4 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...