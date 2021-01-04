Biz sizi ikna odalarından biliriz

Tacizlerle çalkalanan CHP'de bu rezalet, skandallar zincirine dönüştü. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin son açıklamalarına da tepki göstererek ""Kızları ikna odalarına alan Fatma Nur Serter'i CHP milletvekili yaptı. CHP'li vekillerin başörtülüler için 'Kamuda olamazlar' dediklerini, Merve Kavakçı'ya neler yapıldığını unutmadık. Kalkıp şimdi başörtüsü konusunda konuşacak en son parti CHP'dir. Seçim döneminde iki çarşaflı kadına rozet taktılar. Yönetimlerine bir başörtülü kadın aldılar. Canan Kaftancıoğlu'nun başörtülüler, dinimiz ve Peygamber Efendimiz hakkında neler söylediğini biliyoruz. Yönetime başörtülü kadın almanız bir şey ifade etmiyor. En ufak fırsatta o zihniyet hortluyor" dedi.Aksal, kendilerine başvuran taciz mağduru 3 kadına CHP tarafından "Sakın konuşma" diye baskı yapıldığını, 26 Ocak'ta Meclis açıldığında konuyu gündeme getireceklerini de duyurdu.