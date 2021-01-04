Son dakika haberi: Selahattin Demirtaş hakkında yeni karar!

Devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla toplamda 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenen eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir dahaki duruşma ifadesinin alınması için tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına, ayrıca AİHM'in sanık Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği 22 Aralık 2020 tarihli kararının onaylı bir suretinin istenilmesine karar verildi.

Bakırköy 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları İstanbul 47.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile Bakırköy 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasının birleştirilmesi yönünde talepte bulundular. Mahkeme İstanbul 47.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın suç tarihinin 7 Eylül 2015 olduğunu, Bakırköy 7 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın suç tarihinin ise 25 Aralık 2015 ve suç yerinin farklı olduğunu belirtti. Selahattin Demirtaş'ın avukatı, "Mahkemenizin dosyası ile İstanbul 47.Asliye Ceza Mahkemesi dosyasının birleştirilmesini istiyoruz. Ayrıca 22 Aralık 2020 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin müvekkil ile alakalı vermiş olduğu ihlal kararı henüz Adalet Bakanlığı tarafından tercüme edilmemiştir. Ancak biz bu kararı kendi imkanlarımızla inceledik. Bu kararda müvekkilimizin yargılandığı bütün dosyaları ilgilendiren ihlaller tespit edilmiştir. Özellikle bu dosyada ve diğer dosyalarda vurguladığımız Anayasa'nın 83/1 maddesinin (milletvekillerinin dokunulmazlığı) ihlal edildiği açıktır. Bu nedenle Adalet Bakanlığı'ndan söz konusu AİHM kararının tercümesinin dosyaya istenilmesini talep ediyoruz" dedi.

AİHM'İN KARARI İLE SANIĞIN SEGBİS'LE İFADESİNİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Cumhurbaşkanı'nın avukatı ise farklı tarihlerde işlenen eylemler için sanık avukatlarının İstanbul 47 Asliye Ceza ve Bakırköy 7.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirme taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı da iki dosyanın birleştirme kararının reddine karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Bakırköy 7.Asliye Ceza ile İstanbul 47.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirme taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca Adalet Bakanlığı'na müzekkere yazılarak 22 Aralık 2020 tarihli AİHM kararının tercüme edilip edilmediği, tercüme edilmişse AİHM kararının onaylı bir suretinin istenmesine karar verdi. Katılan avukat Ümit Kudbay da, "Sanık avukatlarının AİHM kararının dosyaya getirtilmesi talepleri yerinde değildir.

Açıkçası AİHM, sanığın tutukluluğuna ilişkin kararının sanık ve sanık avukatlarının bu tutumundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Dosyalar sürüncemede bırakılmaktadır. Gereken şartlar yerine getirilerek sanığın savunmasının alınmasını talep ederiz" dedi. Mahkeme bir dahaki celse sanığın SEGBİS sistemiyle hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu cezaevine müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Demirtaş'ın devlet büyüklerine hakaretten 4 yıl ve 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.