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  • Selahattin Demirtaş'ın kanlı tarihi: 6-7 Ekim olayları

'ın kanlı tarihi:

Giriş Tarihi: 06.10.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 14:58
Selahattin Demirtaş'ın kanlı tarihi: 6-7 Ekim olayları

Türkiye'nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik son yılların en önemli provokatif olaylarından biri olan zihinlerdeki yerini halen koruyor. HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu.

Selahattin Demirtaş'ın kanlı tarihi: 6-7 Ekim olayları

Tarihte Aynel Arab olarak bilinen , terör örgütlerinin Türkiye, Suriye ve Irak üçgeninde birbirilerinden güç devşirme merkezi haline getirildi. DEAŞ'ın Kobani'yi işgal girişimi diğer bir terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırlarında bölgesel bir aktör olarak kodlanmasının önünü açtı. Birçok Avrupa ülkesi, DAEŞ tehlikesine karşı PKK'ya silah gönderdi.

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Selahattin Demirtaş'ın kanlı tarihi: 6-7 Ekim olayları

Batı'nın terör örgütü PKK'ya Suriye'deki kolu PYD üzerinden açtığı kredi, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'yu normalleştirmek için başlattığı Çözüm Süreci'nin sonuçlanmasını engelleyen gerekçelerden biri oldu. olayları sürecinde PKK çizgisinde hareket eden ve politik etkisini terör örgütünün hizmetine sunan HDP sokakları da harekete geçirerek çok sayıda insanın hayatını kaybettiği olayları başlatan ve provoke eden taraf oldu.

Selahattin Demirtaş'ın kanlı tarihi: 6-7 Ekim olayları

HDP Lideri 'ın ortamı geren açıklamaları üzerine sokağa inen terör sevicilerinin eliyle onlarca masum kişi hayatını kaybetti. O dönemde HDP, Genel Merkezinin Twitter üzerinden yaptığı yasa dışı açıklamayla yandaşlarını sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek olmaya çağırmış, bu adımlarla fitili ateşlenen ihanet döngüsü bir anda Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılmıştı.

Selahattin Demirtaş'ın kanlı tarihi: 6-7 Ekim olayları

HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaşım sitesinden "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, 'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." şeklindeki yasadışı bir çağrı yapıldı.

Selahattin Demirtaş'ın kanlı tarihi: 6-7 Ekim olayları

HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi. Çıkan olaylarda 2 polis memuru şehit oldu, 43 sivil vatandaş hayatını kaybetti. 331'i polis memuru, 438'i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralandı. Çatışmalarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu ise yaralı olarak ele geçirildi. 4 bin 291 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan bin 105'i tutuklandı. Türkiye genelinde 2 bin 389 olay meydana geldi. Olaylara 121 bin 899 göstericinin katıldı. 27'si kaymakamlık binasına 52'si emniyet binasına, 283'ü okul binalarına, 73'ü siyasi parti olmak üzere 2 bin 558 binaya saldırıda bulunulduğu ve zarar verildiği tespit edildi.

Selahattin Demirtaş'ın kanlı tarihi: 6-7 Ekim olayları

HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi. Çıkan olaylarda 2 polis memuru şehit oldu, 43 sivil vatandaş hayatını kaybetti. 331'i polis memuru, 438'i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralandı. Çatışmalarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu ise yaralı olarak ele geçirildi. 4 bin 291 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan bin 105'i tutuklandı. Türkiye genelinde 2 bin 389 olay meydana geldi. Olaylara 121 bin 899 göstericinin katıldı. 27'si kaymakamlık binasına 52'si emniyet binasına, 283'ü okul binalarına, 73'ü siyasi parti olmak üzere 2 bin 558 binaya saldırıda bulunulduğu ve zarar verildiği tespit edildi.

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