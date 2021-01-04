SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu

Son dakika haberi... Isparta'da 13 gündür aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Isparta'nın merkez Sermet Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra annesinin yanından ayrılan Doğan, eve geri dönmedi. Ailesi, Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu.
KAMERALARA TAKILDIĞI GÖRÜLDÜ
Yapılan incelemelerde Gülsüm Doğan'ın kent merkezinde dolaştıktan sonra Gökçay mesirelik alanına doğru çıktığı belirlendi. Bu kapsamda emniyet ekipleri ile AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Gülsüm Doğan'ı arama çalışması başlattı.
İşte şoke eden görüntüler;
İZLER IŞIĞINDA KADAVRA KÖPEKLERİ DE GÖREVE ÇIKTI
Polis ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevkiinde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan'a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. Yapılan aramada Gülsüm Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Gülsüm Doğan'ın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı
Gülsüm Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Doğan'ın elinde bir çanta ile site önünden yürüyerek geçtiği görüldü.
13 GÜN SONRA SON VE ACI HABER GELDİ
Arama kurtarma ekipleri tarafından devam edilen çalışmaların 13'üncü gününde Gülsüm Doğan'ın cesedi evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İlk belirlemelere göre elbiselerini serip üzerinde uyur halde AFAD tarafından bulunan Gülsüm Doğan için ekiplerin incelemesi devam ediyor.
İŞTE ADIM ADIM GÜLSÜM'ÜN KAYBOLUŞ VE CESEDİNİN BULUNMASINA İLİŞKİN DETAYLAR;
Isparta'da ailesince kayıp ihbarında bulunulan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, ormanlık alanda ölü bulundu.
AİLE BAŞVURDU
Ailesinin başvurusu üzerine Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri, ormanlık alanda kadın cesedi buldu. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Gülsüm Doğan'a ait olduğu tespit edildi.
EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI
Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Son olarak 22 Aralık 2020'de kent merkezi ve Gökçay mesire alanında görülen Gülsüm Doğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti.
DRONELAR HAVADAN DESTEK VERDİ
Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Doğan'ın bulunması için Kirazlıdere mevkisinde drone, iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.
SERMET MAHALLESİ'NDE YAŞIYORDU
31 yaşında acı bir şekilde hayata veda eden genç kadın Gülsüm Doğan'ın Akdeniz bölgesinde yer alan illerimizden Isparta'nın merkez mahallelerinden olan Sermet Mahallesi'nde ikamet ettiği, yakınlarının kaybolduğundan haberdar olur olmaz gerekli merciilere başvuruda bulunduğu öğrenilirken geçebileceği noktalardaki kameralarda görüntüsüne ulaşılınca bu iz üzerinde çalışmalar başlatılmıştı.