Son dakika haberi: Corona virüs risk haritasında çarpıcı değişim: Kıpkırmızıydı

KISITLAMALAR AMACINA ULAŞTI

"Ama gelinen noktada, bu kısıtlamalarda hasta sayısının daha yavaş düştüğü gözlemlenince, kısıtlamaların daha yaygınlaştırılması, daha bulaşın çok olduğu yerlere yönelmiş oldu. Akşam saat 21.00'den sabah 05.00'a kadar olan sokağa çıkma kısıtlamaları söz konusu oldu. Tabii bunların sonuçlarına baktığımız zaman rakamların da düştüğünü gözlemiyoruz. Bu rakamlar, kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor" diye konuştu.

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