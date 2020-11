Son dakika haberi: Bu şehirde yaşayanlar dikkat! Koronavirüs risk haritası 1 ayda kızardı!

'RİSKİN BİLİNCİNDEYİZ AMA HAYAT DA DEVAM EDİYOR'

Özel şirkette çalışan Gürkan Tomsuk da riskin farkında olduklarını ancak ister istemez insanlarla temas halinde bulunduklarını kaydederek,"Üzülüyorum. İnsanların bu virüsle savaşması kötü bir şey. Aslında evde oturmamız gerekiyor ama şu an dışarı çıkmak zorundayız. Hayat devam ediyor. Ben özel sektörde çalışan bir insanım. Sadece bir gün iznim var. Bu günde de kendi ihtiyaçlarımı sağlamak zorundayım. İşe gidip gelirken zaten dışarı çıkıyoruz. Bir sürü insan ile zaten temas halindeyiz. Şu görüntü gerçekten içler acısı bir durum. Yeri geliyor bizlerin de kurallara uymadığı anlar oluyor. Tam uyuyoruz, diyen yalan söyler. Çünkü ister istemez bir yerler dokunuyoruz. Şu an elimde bir poşet tutuyorum ama 1 dakika önce bunu başkası tutuyordu. Bana bunu veren insan tutuyordu. Ben şu an elimi dezenfekte etmedim, risk altındayım. Bunun bilincindeyiz ama hayat da devam ediyor. Yapabileceğimiz en savunmalı şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Allah'a şükür başımdan böyle bir şey geçmedi, inşallah da böyle bir hastalığa yakalanmam" diye konuştu.