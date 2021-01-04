Son dakika! İlker Başbuğ'dan skandal darbe tehdidi...

Son dakika haberi: Eski Genelkurmay Başkanlarından emekli asker İlker Başbuğ askerin memnun olmadığı demokrasilerde darbesiz tek çıkış yolunun erken seçim olduğu imasında bulunarak skandal bir ifade kullandı ve Başbuğ'a tepkiler gecikmedi. Kitap reklamı yaptığı bir röportajında çarpıcı kelimeler seçen Başbuğ bugün için de kurallar koyarcasına demokrasiyi hiçe sayan cümleler kurdu.

"DEMOKRAT PARTİ EKONOMİYİ ÇÖKERTTİ!"

Ülkeyi kalkındıran hamleleriyle bilinmesine rağmen DP iktidarını ekonomiyi batırmakla suçlayan Başbuğ konuşmasına "27 Mayıs darbesi, toplumun bugün de şahit olduğumuz kesin çizgilerle bölünmüş bir yapıya dönüşmesinin başlangıcı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nu çöküşe getiren ana neden ekonominin iflas etmesiydi. Demokrat Parti döneminde 1958 yılı ekonomik çöküşün başlangıcıdır" sözleriyle başlayan Başbuğ hemen sonrasında garabet olarak nitelendirilecek şu sözlerle konuşmasına devam etti;