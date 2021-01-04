Son dakika: Terör örgütü PKK tükendi! Hiçbir eylem gerçekleştiremeyince bu yalana başvurdular...

Söz konusu olaylardan ve eylemlerden; 632'sinin ev, fabrika, işyeri, depo, AVM, okul, tarla, orman, 487'sinin otobüs, metrobüs, iş makinası, yat, trafo yangını ile havai fişek atma yazılama, pankart asma, 143'ünün güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı olayları olduğu tespit edildi.

Terör örgütü tarafından üstlenilen bu eylemler incelendiğinde, 829 olayın hiç gerçekleşmediği, 403 olayın meydana gelmekle birlikte terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı, 25 olayın ise terör örgütü ve sempatizanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 5 olayın ise örgüt bağlantısı olup, olmadığı araştırılıyor.

Eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şahıstan 47'si yakalanarak gözaltına alınırken, bu şahıslardan 17'si tutuklandı.

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