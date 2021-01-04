Yerli otomobilde son dakika: İlk 142 TOGG aracı...

ÜÇ FABRİKA BİRDEN KURULUYOR



Zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Bu salgın tüm dünyadaki tedarik zincirlerini etkiledi. Sistemi tek tedarikçiyle devam ettirmek mümkün değil. Yeni ortaklara, arayışlara yönelme var. Türkiye bu ortaklıklardan kazanan ülke olacak, bunun sinyallerini alıyoruz. 2020'de 9 bin 335 teşvik belgesi düzenlendi. Önceki yıla göre teşvik belgesinde yüzde 30'luk artış oldu.

Nitril eldiven üretimi yoktu şimdi üç fabrika birden yatırım yapıyor. Mart ayında kendi ülkemizde üretilen eldivenler kullanılacak. Yatırım iştahı devam edecek.