Memur zammında son dakika haberi: 2021 memur ve emekli zammı açıklanıyor

Son dakika haberi: 2021 Memur maaşı ve zammı ile emekli zamlı maaşları hakkında flaş gelişme. Yaklaşık 16 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun gözü bugün açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Yılın ilk yarısındaki maaş zamları da bugün netlik kazanmış olacak. Geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralıkta TÜFE'nin sabit kalması ya da aylık enflasyonun yüzde 3.03'ten fazla düşmezse enflasyon farkı alacak.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aylığı yüzde 7.96, memur emeklileri ve memurlar ise maaşlarını yüzde 6.96 zamlı alacak.