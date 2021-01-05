Boğaziçi Üniversitesi’nde tehlikeli provokasyon

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını protesto eylemleri kısa sürede provokasyona dönüştü. Rektör ataması bahanesiyle üniversitenin Güney Kampüsü'nde toplanan bir grup, protesto gösterisi düzenledi. Dışarıdan gelen grupların da katıldığı eylemde provokatif sloganlar atıldı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eylemlerin düzenlendiği alana gelerek protestoculara destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı sözde eylem yapan öğrencilerin Whatsapp üzerinden yönlendirildikleri ortaya çıktı.