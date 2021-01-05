Video Haber Boğaziçi Üniversitesi’nde tehlikeli provokasyon | Video

Boğaziçi Üniversitesi’nde tehlikeli provokasyon | Video

Boğaziçi Üniversitesi’nde tehlikeli provokasyon | Video
05.01.2021 | 09:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasan Basri Yalçın 'Darbe olmazsa askeri başarısızlık' 03:38
Hasan Basri Yalçın 'Darbe olmazsa askeri başarısızlık' 05.01.2021 | 10:09
Hilal Kaplan 'Ahlaksızlar' 04:16
Hilal Kaplan 'Ahlaksızlar' 05.01.2021 | 09:56
Burhanettin Duran 'Yeni darbe imaları, Boğaziçi ve asıl gündem' 04:32
Burhanettin Duran 'Yeni darbe imaları, Boğaziçi ve asıl gündem' 05.01.2021 | 09:53
Boğaziçi Üniversitesi’nde tehlikeli provokasyon | Video 01:47
Boğaziçi Üniversitesi’nde tehlikeli provokasyon | Video 05.01.2021 | 09:32
Gazeteci Mahmut Övür'den sert tepki: Can Ataklı laik seküler bir meczuptur | Video 08:15
Gazeteci Mahmut Övür'den sert tepki: "Can Ataklı laik seküler bir meczuptur" | Video 05.01.2021 | 08:55
Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 00:18
Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 05.01.2021 | 08:47
Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video 00:44
Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video 04.01.2021 | 22:44
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü | Video 00:40
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü | Video 04.01.2021 | 22:01
Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı | Video 06:18
Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı | Video 04.01.2021 | 20:01
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklamalar | Video 45:41
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklamalar | Video 04.01.2021 | 19:12
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı | Video 02:20
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı | Video 04.01.2021 | 19:21
CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video 01:43
CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video 04.01.2021 | 17:16
Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti | Video 00:29
Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti | Video 04.01.2021 | 17:20
Son dakika! PKK/YPG'den Tel Abyad'da kalleş saldırı: 2 çocuk öldü | Video 01:06
Son dakika! PKK/YPG'den Tel Abyad'da kalleş saldırı: 2 çocuk öldü | Video 04.01.2021 | 15:16
Mehmet Barlas 'Kovid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı' 02:54
Mehmet Barlas 'Kovid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı' 04.01.2021 | 13:35
Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek' 04:09
Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek' 04.01.2021 | 13:33
Engin Ardıç 'Yöğümsüz' 03:08
Engin Ardıç 'Yöğümsüz' 04.01.2021 | 13:31
Melih Altınok '2021’in yazarı belli oldu' 04:25
Melih Altınok '2021’in yazarı belli oldu' 04.01.2021 | 13:29
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi Ceza yok Baran, gel teslim ol | Video 02:40
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi "Ceza yok Baran, gel teslim ol" | Video 04.01.2021 | 12:13
AK Parti ve MHP'den, İlker Başbuğ'un darbe imalı sözlerine sert tepki | Video 22:30
AK Parti ve MHP'den, İlker Başbuğ'un darbe imalı sözlerine sert tepki | Video 04.01.2021 | 12:49

Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör ataması bahanesiyle üniversitenin Güney Kampüsü'nde toplanan bir grup, protesto gösterisi düzenledi. Dışarıdan gelen grupların da katıldığı eylemde provokatif sloganlar atıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA